Kim si presenta: “Difesa a tre? Mi adatterò, giocherò in ogni posizione che deciderà Tuchel”

Kim Min-Jae è stato presentato oggi alla stampa come nuovo giocatore dal Bayern Monaco. Ecco alcuni estratti del suo intervento: “Giocatori, allenatori e anche il CEO mi hanno fatto una bella espressione. Sto bene e non vedo l’ora di raccogliere questa sfida. Al Napoli tutti erano coinvolti nella difesa. Abbiamo vinto il titolo per la prima volta in 33 anni, abbiamo dato il massimo. Ora sono un giocatore del Bayern. È importante che io possa giocare il calcio che l’allenatore si aspetta da me”.

Poi ha proseguito: “Parlerò inglese ma il mio obiettivo è quello di imparare in fretta il tedesco. Primo impatto con Tuchel? Mi ha detto come mi vede al Bayern. Se giocheremo a tre o a quattro dietro, mi adatterò. Se l’allenatore mi metterà a sinistra, giocherò a sinistra. Se mi metterà a destra, giocherò a destra”.

Infine, sul soprannome: “Lo prendo nel modo positivo perché mostra le caratteristiche del mio stile di gioco. Il soprannome è nato in Corea, ne avevo diversi ma questo è rimasto. Mi piace avere Minjae sulla maglietta, ma i tifosi sono invitati a cantare Kim”.

Foto: Instagram Bayern Monaco