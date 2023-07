Kim saluta il Napoli: “Non importa dove sarò o dove andrò, vi ricorderò e tiferò per voi”

Dopo un solo anno e uno scudetto conquistato, quindi, termina l’avventura di Kim Min-jae al Napoli. Il difensore coreano ha salutato gli Azzurri con un toccante messaggio pubblicato su Instagram: “Ciao, sono Minjae Kim. Mando questo messaggio a tutti i tifosi del Napoli che hanno dimostrato amore e sostegno. Grazie a voi lo scudetto è stato possibile dopo Maradona, 33 anni fa. Al mio appassionato Napoli, a Mister Spalletti, ai miei compagni di squadra, e soprattutto ai tifosi del Napoli, vorrei esprimere la mia gratitudine. Non importa dove sarò o dove andrò, ricorderò il Napoli e tiferò per voi. Grazie. Forza Napoli sempre”. Adesso per lui inizierà una nuova avventura al Bayern Monaco.

Foto: Instagram Kim