Kim-Osimhen, due storie diverse ma neanche troppo

Il confronto tra De Laurentiis e Spalletti si è irrigidito ben oltre una pec, siamo sinceri quando diciamo che è complicato – molto complicato – pensare che il Napoli possa trattenere sia Kim che Osimhen. E la vicenda allenatore potrebbe incidere non poco. Forse è abbastanza complicato pensare che resti almeno uno dei due, vedremo. Per Kim c’è una clausola di una sessantina di milioni, soldi che garantirebbero plusvalenza piena e abbondante rispetto ai 19 spesi per strapparlo al Fenerbahce. Non ci sono dubbi che il ragazzo sudcoreano stia bene a Napoli, ma ci sono altrettanti pochi dubbi sul fatto che dalla Premier (Manchester United in testa) e dintorni stiano già pensando di pagare quella clausola facendo anche una proposta economica importante a Kim. Quanto a Osimhen, i rumors della scorsa estate (veri ma respinti al mittente) diventeranno proposte in tripla cifra, da 130 milioni più bonus in su. E 120 milioni significa circa 10 milioni a stagione di ingaggio per l’attaccante. Manchester United e la Premier in fila, il sogno di Victor. Ma senza dimenticare chi ha bisogno di un attaccante come lui, Real, Bayern e PSG compresi. Resistere? Il Napoli ci proverà, tuttavia non sarà semplice. Kim e Osimhen sembrano due storie diverse, ma neanche troppo.

Foto: Instagram Napoli