Kim: “Non sono completamente soddisfatto dei miei primi sei mesi in Bundesliga. Non essere il titolare per me è una situazione nuova”

Lunga intervista quella rilasciata al quotidiano tedesco di T-Online dal difensore del Bayern Monaco Min-jae Kim. Il centrale coreano ex Napoli ha parlato del suo ambientamento in terra tedesca dopo il trasferimento in Baviera durante la scorsa estate: “Non sono completamente soddisfatto dei miei primi sei mesi in Bundesliga. Non ho mai sperimentato prima questa situazione, ma penso che imparerò qualcosa da questo. Solo perché non gioco non significa che sono fuori strada. Ho sempre fiducia nelle mie capacità quando scendo in campo. Finora ho giocato molte partite, ma ci sono così tanti buoni giocatori qui al Bayern e quindi può succedere di non giocare. Non sono particolarmente scontento e continuo ad allenarmi duramente come sempre.”

Foto: Twitter Bayern Monaco