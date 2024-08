Kim Kardashian con Florentino Perez al Bernabeu. Il figlio accompagna in campo Vinicius

Il Real Madrid ha condiviso ieri sui social una foto che ritrae il presidente Florentino Perez in compagnia di Kim Kardashian. “Kim Kardashian ha assistito alla partita di campionato tra Real Madrid e Real Valladolid al Santiago Bernabéu. Al termine della partita, l’imprenditrice e influencer americana ha scattato una foto con il presidente Florentino Pérez”, ha postato poi il Real. Kim Kardashian ha visitato lo stadio Santiago Bernabéu per permettere a suo figlio Saint West di accompagnare il suo grande idolo Vinicius in campo.

Foto: sito ufficiale Real Madrid