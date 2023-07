KILMAN, IL GIGANTE CHE PIACE AL NAPOLI

Con l’addio di Kim, il Napoli sta sondando diverse piste per rinforzare la difesa. Sicuramente un compito non semplice rimpiazzare il sudcoreano, per questo il Napoli sta sondando il terreno per diversi profili. Un giocatore che piace tanto, è il difensore centrale del Wolverhampton, Max Kilman, un gigante, alto 195 cm, fisico possente, abilità anche in zona offensiva. Il Napoli starebbe facendo alcuni passi per provare a intavolare una trattativa, ma la valutazione di 40 milioni, sta facendo un attimo riflettere il club campione d’Italia, che ripetiamo, valuta anche altri profili.

Scopriamo meglio la storia di questo giocatore, che ha un passato davvero particolare, nato come giocatore di calcio a 5, passato al calcio solo pochi anni fa e in poco tempo è stato capace di entrare tra i giocatori più apprezzati in Europa a livello difensivo.

Maximilian William Kilman nasce a Londra il 23 maggio 1997. E’ un calciatore inglese di origini ucraine. Inizia nelle giovanili del Gillingham, dove milita fino al 2011. Inizia poi una carriera differente, accostando il calcio con il futsal, il calcio a 5, dove arriva ad altissimi livelli. Kilman, infatti, fino a cinque anni fa era un calciatore di futsal. Giocava nella nazionale inglese di calcio a cinque con cui ha collezionato 25 presenze. Fino alla stagione 2017/18 (quindi fino ai suoi 20 anni) ha giocato in National League, quinta divisione del calcio inglese, una sorta di Eccellenza Italiana. Giocava sia in National League che a futsal, riuscendo a portare a casa un discreto stipendio, ma con il futsal aveva ovviamente maggiori soddisfazioni.

La svolta arriva nel 2018. Uno scout del settore giovanile del Wolverhampton assiste alla partita di futsal tra Inghilterra e Galles e rimane co,pito da questo “universale” (un ruolo del calcio a 5), con il fisico possente e un piede delicato. Contatta l’entourage del ragazzo, gli fanno fare un provino e si rendono conto che Kilman può adattarsi bene anche nel calcio. Decidono quindi di tesserarlo nella squadra under 23, dove ha iniziato a giocare anche come difensore centrale (prima era praticamente solo un terzino).

Tempo un anno, ed arriva l’esordio tra i professionisti, in Premier, nella gara tra Fulham e Wolverhampton nel 2019. Parte quindi la sua carriera, un po’ in sordina ovviamente, perchè deve adattarsi a un calcio differente, tra l’altro con ritmi di livello elevato come quello della Premier. Ma per Kilman i mesi di adattamento sono rapidi. La stagione 2018-19 colleziona 5 presenze in Europa League e 3 in Premier, scalando anno dopo anno le gerarchie. Fino alle ultime due stagioni, in cui è diventato titolare inamovibile e punto di riferimento dei Wolves, contribuendo alla salvezza del club ogni anno in Premier. Ben 77 presenze nelle ultime due stagioni e un rendimento sempre in crescendo. Nel frattempo, senza tralasciare nulla, si è laureato in economia e commercio a indirizzo sportivo.

Avendo anche origini ucraine, ha scelto di voler rappresentare la Nazionale dell’Ucraina nel calcio, ma il passato nella Nazionale inglese di futsal gli crea qualche problema per avere l’ok dalle federazioni.

Per diverse caratteristiche è abbastanza simile a Kim, un baluardo difensivo, buon piede anche per impostare l’azione da dietro. Rispetto al sud coreano è mancino. E’ un calciatore capace di giocare sul centro sinistra, strutturato fisicamente e bravo ad impostare l’azione. Proprio come è Kilman. Nonostante la sua altezza, allo stesso tempo ha un passo importante e una buona accelerazione nel lungo, quindi adatto anche a rincorrere avversari nello spazio. Agli inizi giocava come terzino sinistroe può essere schierato anche lì, sulla fascia. Fa della costruzione e del palleggio uno dei suoi punti di forza avendo giocato a lungo a futsal. E’ un profilo che il Napoli sta seguendo con interesse ed è uno dei papabili per prendere il posto in difesa, rimasto orfano da Kim.

Foto: twitter personale