KILICSOY, IL BABY BOMBER CHE HA STREGATO IL NAPOLI

Come riportano autorevoli fonti turche, il Napoli avrebbe messo nel mirino Semih Kilicsoy, attaccante di 18 anni del Besiktas. Un profilo di altissimo livello, per questo ragazzo che abbiamo visto all’opera ieri sera, visto che ha segnato il gol del pareggio dell’Under 21 della sua nazionale contro l’Italia nelle qualificazioni per gli Europei di categoria, nell’1-1 finale. In questa stagione con il Besiktas ha già realizzato 10 gol in 27 presenze e nelle ultime settimane gli osservatori del Napoli e dell’Arsenal lo hanno seguito da vicino e sono rimasti molto colpiti dall’attaccante, in scadenza nel 2028 con il Besimtas.

Semih Kılıçsoy è nato il 15 agosto 2005, è un calciatore professionista turco che gioca come attaccante nel Beşiktaş. Kılıçsoy è un prodotto giovanile del GOP Venüs e dell’Arnavutköy Yaylaspor, prima di trasferirsi al Beşiktaş nel 2016. Con la compagine di Istanbul fa tutta la trafila nelle giovanili, dimostrando enormi qualità e fiuto del gol. Il 21 ottobre 2021 ha firmato il suo primo contratto professionale con il club fino al 2023 Visto il suo strepitoso score, sia nelle giovanili che nelle riserve, il 23 dicembre 2022 ha prorogato il suo contratto fino al 2025 e successiamente fino al 2028. Ha debuttato con il Beşiktaş come sostituto nello 0-0 della Süper Lig contro l’Antalyaspor il 26 febbraio 2023. Il 27 luglio ha segnato il suo primo gol da professionista contro il KF Tirana e iniziando la sua prima stagione in prima squadra, con il club che ha deciso di blindarlo, visto le sue enormi doti e le sue qualità. Ricordiamo, classe 2005, 19 anni, un talento straordinario. Kılıçsoy ha mostrato le sue qualità anche nelle nazionali giovanili della Turchia, ha rappresentato la Turchia in ogni fase internazionale giovanile, dall’Under 13 all’Under 21, dove ora sta giocando. Lo score è strepitoso come i numeri avuti nel club. Conta due presenze e due gol in Under 21, ultima rete, come raccontato, che inguaia la Nazionale Under 21 azzurra, per la qualificazione all’Europeo di categoria.

Kılıçsoy è stato descritto da Mehmet Ekşi , l’allenatore dell’Under 21 della Turchia, come un attaccante “dinamico e di talento”, può anche giocare come esterno in un tridente o trequartista. Può usare bene entrambi i piedi. Il suo idolo è Sergio Agüero, al quale si ispira, viste anche le caratteristiche, parliamo di un brevilioneo, 178 cm, un destro, forte tacnicamente, rapido e lucido sotto porta. Un attaccante moderno molto completo, con grande potenziale da sviluppare.

Il valore secondo Transfermarkt, è di circa 8-10 milioni di euro, ma visti i suoi numeri, non è escluso che a fine stagione possa ancora lievitare. Un giocatore che certamente farà parlare di sè nel prossimo futuro. Il Napoli lo attenziona, i giornalisti turchi hanno anche raccontato un retroscena. Gli osservatori del Napoli, insieme a quelli dell’Arsenal, hanno seguito le gare del campionato per valutare la crescita di Ferdi Kadioglu, difensore del Fenerbahce. In quel contesto però sarebbero stati colpiti dalle prestazioni proprio di Kilicsoy, attaccante del Besiktas, che contro il Fenerbahce fece scintille.

Ieri sera, con l’Under 21, l’ennesima conferma. La certezza è che Kilicsoy, sarà uno dei nomi caldi cel calciomercato della prossima estate.

Foto: Instagram personale