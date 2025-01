KIKE PEREZ, DUTTILITÀ E POLMONI PER DI FRANCESCO

Il Venezia in questa sessione di mercato è riuscita a rinforzare con colpi funzionali tutti i reparti del campo. Nelle ultime ore è ufficiale l’arrivo del difensore Fali Candé, giunto in Laguna dal Metz. In attacco il club si è regalato Zerbin, guizzante classe ’99 del Napoli, mentre a centrocampo si è optato per il muscolare Cheick Condé, che aggiungerà chili e struttura alla mediana arancioneroverde, ad oggi fin troppo leggera. Ma le operazioni in mezzo al campo non sono finite qui, perché il Venezia è in chiusura anche per Kike Perez del Real Valladolid, giocatore che può rispondere con efficacia alle esigenze di Di Francesco, che pretende un profilo che possa fare da collante tra la difesa e l’attacco, offrire prima costruzione, e magari qualche gol. Parliamo di un classico numero 8, di piede mancino, esattamente quel tipo di giocatore funzionale a una rosa come quella del Venezia, estremamente offensiva in tutti i reparti, ma che manca terribilmente di chi sappia galleggiare nei mezzi spazi davanti alla difesa, e il classe ’97 risponde perfettamente a queste richieste specifiche. Perez è esattamente quel tipo di giocatore bravo a fare tutto, in grado di coprire tutto il campo, e che miscela con efficacia qualità, fisicità e doti da interditore. Da sottolineare quanto ampia sia la sua heatmap stagionale, che ci racconta di un giocatore che corre tantissimo, ma che soprattutto corre bene. Non eccelle specificatamente in nulla, ma è un connubio interessante di tante caratteristiche: dalla costruzione, all’inserimento in area fino alla rottura del gioco avversario.

Cresciuto nel settore giovanile del Rayo Vallecano, ha trascorso i primi anni di carriera nelle divisioni inferiori del calcio spagnolo fino a giungere, nel 2016, nel Valladolid. L’esordio in Liga arriva il 20 giugno 2020 nell’incontro perso 1-0 contro l‘Atlético Madrid. Il 31 gennaio 2022 viene ufficializzato il suo passaggio in prestito, fino a fine stagione, all’Elche. Ma la sua carriera, dopo questa esperienza, continua nel Valladolid, club con cui nel tempo si crea un rapporto simbiotico, e dove il centrocampista matura sotto tutti i punti di vista. Nella stagione 23/24, lo spagnolo torna per un anno nel Vallecano, squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta, e in cui metterà a referto 24 presenze e un gol.

L’attuale è la stagione più redditizia della sua carriera: lo spagnolo infatti è a quota 4 gol e 1 assist, che per un centrocampista che svolge tutti i suoi compiti durante i 90 minuti sono un bottino considerevole. A quasi 28 anni, Perez è nel momento migliore della sua carriera, e il possibile approdo in Italia (per circa un milione di euro) rappresenterebbe per il classe ’97 un’occasione per tentare di rimettersi in discussione. Nell’attuale 3-5-2, Di Francesco potrebbe optare per un centrocampo formato da Busio, Nicolussi Caviglia davanti alla difesa e lo stesso Kike Perez, che aggiungerebbe agli ingranaggi di squadra dinamicità, inserimenti e polmoni. Un colpo interessante, l’ennesimo del Venezia, che nonostante le spese contenute ha portato in rosa giocatori interessanti ed estremamente funzionali, e lo spagnolo non fa eccezione.

Foto: Instagram Perez