Khusanov si presenta al City: “Guardiola è uno dei più grand di sempre. Sono entusiasta”

“Sono assolutamente felice di unirmi al Manchester City, un club che ho sempre apprezzato e osservato da tanto tempo”. Un esordio che rispecchia l’orgoglio al momento della firma sul contratto fino al 2029 con gli sky blues e sotto la guida protettrice di Pep Guardiola, che per primo ha sponsorizzato l’arrivo di Abdukodir Khusanov dal Lens. Un affare complessivo di 40 milioni di euro.

Il difensore uzbeko di 20 anni ha proseguito: “Questa squadra è piena dei migliori giocatori del mondo, e non vedo l’ora di incontrarli e giocare al loro fianco. E naturalmente Pep Guardiola è uno dei più grandi allenatori di sempre e sono davvero entusiasta di imparare da lui e migliorare ancora di più il mio gioco. Questo è un momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia, entrare a far parte di un grande club come il Manchester City e sono più che pronto per questa sfida”.

Foto: Instagram City