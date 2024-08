Khephren Thuram: “Mio padre mi ha detto che la Juve è la più grande squadra al mondo”

Khephren Thuram si è presentato in conferenza stampa. “Le prime settimane sono andate bene, lavoro bene con il gruppo e con il mister, le cose stanno andando per il meglio. Mio padre mi ha detto che la Juventus per lui è la più grande squadra al mondo e mi ha detto di approfittate di ogni momento trascorso. È un’occasione di apprendimento enorme e di crescita personale e professionale. È un sogno essere qui, uno di quelli che desideri da quando sei piccolo. Qui sono passati grandissimi giocatori francesi e sono orgoglioso di vestire questa maglia. Mi sento molto fortunato. Ero piccolo quando la Juventus ha vinto gli Scudetti con mio padre, ma spero di conquistarne tanti anche io in bianconero. Lui sarebbe orgoglioso dei miei successi, tanto quanto lo è stato di quello di mio fratello nei mesi scorsi. Siamo figli, la sua felicità non cambia. Il mister come giocatore è stato eccezionale, un centrocampista intelligente e che sapeva lavorare con la squadra: posso solo imparare da una persona come Thiago Motta. Sicuramente è stato importante nella mia scelta di venire alla Juventus. Non ho un ruolo preferito: posso giocare sia come play basso che mezzala, dipende da quello che mi chiederà il mister. I miei riferimenti sono Paul Pogba e Patrick Vieira, mi ispiro a loro. I gol non sono la cosa più importante per me: il mio ruolo è dare equilibrio al gruppo e fare da ponte tra difesa e attacco. Segnare piace a tutti, ma non è il mio compito primario: ci sono gli attaccanti che pensano a quello. Thiago Motta mi parla tutti i giorni, mi segue da vicino, mi sta dando ottimi consigli che non posso svelarvi, altrimenti gli altri possono approfittarne. Amo molto far girare la palla, ma cerco sempre di verticalizzare il gioco provando a essere dinamico e all’occorrenza ad attaccare. Mi sento un giocatore completo, sia in attacco che in difesa. Le mie caratteristiche pensano siano adatte alla Serie A, anche per questo ho scelto la Juventus: cambio campionato per la prima volta e so che dovrò sfidare grandi campioni. Ho fatto tesoro anche dei consigli che mi sono arrivati da Didier Deschamps. Farioli è stato importante per me, mi ha dato enorme fiducia: si aspettava e mi chiedeva molto, al Nizza la squadra era piena di giovani e lui mi ha dato responsabilità. Penso che la Juventus fosse nel mio destino, è vero: da quando ho 17 anni siesta squadra ha mostrato interesse nei miei confronti, ma ho voluto aspettare perché volevo crescere e migliorare. Tanti ex giocatori francesi mi hanno parlato della Juventus e mi hanno detto che questa può essere la mia grande occasione”.

Foto: Instagram Juventus