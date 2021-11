Khedira sulla Superlega: “Conosco Agnelli e Perez e capisco perfettamente cosa vorrebbero fare”

Sami Khedira, attraverso un’intervista a The Associated Press, ha dato un parere sulla Superlega: “Conosco abbastanza bene anche Perez. Dal punto di vista di Agnelli o di Perez capisco perfettamente cosa vorrebbero fare. D’altra parte, ai giocatori o alla UEFA, non piace. Cerco sempre di guardare da entrambe le parti”. Sul taglio stipendi: “Sono sempre stato interessato al sistema. Ho parlato con Agnelli e gli ho chiesto “perché? Cosa stai facendo con i soldi?” Ho chiesto quanti dipendenti ha la Juventus, quindi se anche loro ne avrebbero fatto le spese, anche perché il loro stipendio è molto inferiore a quello che abbiamo noi. Quindi quanto guadagnano? Cosa fai con i soldi? Compri nuovi giocatori o risolvi i problemi così che il club possa sopravvivere?”.

