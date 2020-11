Khedira: “Sogno la Premier League da quando ero bambino. Sarebbe un onore farne parte”

Il centrocampista Sami Khedira, ormai da tempo fuori rosa alla Juventus, si è “offerto” così alle squadre di Premier League parlando a Sky Germania:

“Quando ero un bambino ho sempre sognato di diventare un giocatore di Premier League. Sono davvero felice e soddisfatto della carriera che ho avuto ma giocare in Inghilterra è una cosa che mi manca e che non si è mai realizzata. Ho sempre visto molte gare di Premier sin da quando ero piccolo, e ora le seguo anche con un’attenzione diversa. Sono sempre stato felice di giocare in Champions League contro i club inglesi. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio che hanno mi hanno sempre impressionato. Se questo sogno si realizzerà, sarà un onore far parte della Premier League”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus