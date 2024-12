Khedira: “Rodri ha meritato il Pallone d’Oro. Vinicius deve aggiustare qualcosa nel suo atteggiamento”

Durante l’intervista concessa a Marca, Sami Khedira ha così parlato del Pallone d’Oro assegnato a Rodri: “Ero un centrocampista e mi piace il calcio di Rodri. Quando vediamo come soffre il City oggi senza di lui, ci rendiamo conto di quanto sia importante. Durante gli ultimi Europei ho assistito a quattro partite allo stadio e mi sono accorto di come gestisce tutto, di come fa giocare tutti gli altri giocatori in campo. Anche Vinicius, però, avrebbe meritato il Pallone d’Oro. Quando il Real non sa cosa fare, dà la palla a Vinicius e lui risolve il problema e cambia la partita. Ma devo aggiungere una cosa sul suo atteggiamento: ha spesso l’aspetto arrabbiato”, confessa l’ex giocatore anche della Juventus.

Foto: twitter khedira