Khedira lascia la Juve: visite in corso con l’Hertha

Sami Khedira lascia la Juve. Come anticipato e riportato da “Kicker”, il centrocampista tedesco torna in Germania per firmare con l’Hertha Berlino. Il centrocampista è già a Berlino per le visite, il suo contratto con la Juve sarebbe scaduto a luglio. E’ dunque al capolinea la storia tra un grande interprete del ruolo e il club bianconero, un acquisto importante ma anche un rapporto condizionato troppo spesso dagli infortuni. E nell’ultimo periodo da qualche incomprensione. Già la scorsa estate la Juve avrebbe voluto la risoluzione ma non si riuscì a trovare l’accordo, così il centrocampista restò ai margini del club. Adesso l’Hertha Berlino per la nuova vita di Sami…

Foto: twitter germania