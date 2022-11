Khedira: “La Germania non è tra le favorite al Mondiale, ma tutto può accadere. Manca un bomber”

Sami Khedira, ex centrocampista di Juventus e Real Madrid, intervistato da SID, ha analizzato le chance della nazionale tedesca al prossimo mondiale.

Queste le sue parole: “Quest’anno non c’è una chiara favorita come invece accadde nel 2018 con la Francia. Il Brasile è incredibilmente forte e in lizza per il titolo ci sono anche le solite nazionali europee. La Francia? Potrà avere anche i giocatori migliori, ma la Germania non è molto peggio, soprattutto come collettivo. Per questo penso che possa raggiungere almeno le semifinali. Abbiamo il miglior portiere del mondo e non mi preoccupa neanche il centrocampo. Abbiamo buoni attaccanti, ma tramutare le occasioni che creiamo in gol è un bel problema. Abbiamo molti top player, ma quello che ci manca è un killer sottoporta tipo Klose”.

Foto: twitter Juve