Khalaili al centro del mercato: escluso dall’amichevole tra Union Saint Gilloise e Steaua

05/07/2026 | 16:32:09

Khalaili continua a restare al centro del mercato. L’esterno isrealiano è stato escluso dal test di oggi dell’Union Saint Gilloise. Il giocatore ha saltato interamente l’amichevole di oggi contro la Steaua Bucarest (vinta 4-0 dal club belga), vi abbiamo già raccontato della voglia di Serie A del giocatore, con l’Inter che si sta muovendo sempre più in direzione del calciatore.

foto insta khalaili