Khalaili, voglia di Serie A. L’Inter avanza e non si farà prendere per la gola

05/07/2026 | 15:27:32

Anan Khalaili, voglia di Serie A. Dopo aver flirtato con il Napoli, che non può fare operazioni in entrata, da diversi giorni l’Inter è uscita allo scoperto. Gianluigi Longari ha svelato che è stato raggiunto l’accordo economico con l’entourage del classe 2004. Possiamo aggiungere che i lavori con l’Union Saint-Gilloise sono in corso, non siamo ancora agli accordi definitivi, come scrivono in Israele, ma persiste la fiducia. La cifra è quella pattuita di circa 25 milioni, ma di sicuro l’Inter non si farà prendere per la gola. Nel senso che la valutazione è quella e che la non buona riuscita dell’affare Palestra non cambierà le condizioni per eventuali giochi al rialzo. L’Inter sta lavorando sodo per perfezionare i dettagli e assicurarsi l’erede di Dumfries.

foto insta khalaili