Khalaili-Inter: sì! La tempistica. E c’è una novità
09/07/2026 | 16:34:19
Anan Khalaili sarà un nuovo calciatore dell’Inter. Operazione in chiusura da diversi giorni, adesso è fatta, a conferma che il club nerazzurro stava lavorando soltanto sull’esterno classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise. Secondo quanto raccontato in esclusiva da Gianluigi Longari alle 16,34 l’operazione si è chiusa per 25 milioni più bonus più una percentuale da futura rivendita da destinare al Maccabi. Adesso potranno essere organizzate le visite per sabato, Chivu avrà così l’erede di Dumfries che aveva chiesto dopo il naufragio della trattativa per Palestra.
Foto: Instagram personale
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