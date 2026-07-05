Inter in chiusura per Khalaili. Le cifre e l’ingaggio

06/07/2026 | 01:11:08

L’Inter è in chiusura per Anan Khalaili, esterno destro israeliano classe 2004. Dopo quanto svelato nei giorni scorsi, con gli accordi raggiunti relativi all’ingaggio, ci sono altri particolari da aggiungere. Gianluigi Longari racconta che l’Inter ha un’intesa con l’Union Saint-Gilloise da 25 milioni, nelle prossime ore verranno approfonditi i discorsi relativi ai bonus. Lo stesso Khalaili, come già segnalato, ha un accordo tra 1,5 e 2 milioni a stagione più bonus. Adesso siamo davvero nella fase conclusiva della trattativa in modo da consegnare nei prossimi giorni l’erede di Dumfries a Chivu.

Foto: Instagram personale