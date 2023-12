Keylor Navas verso il rientro: “Sono pronto a lottare per provare a conquistare il posto”

La stagione di Keylor Navas è stata caratterizzata da un brutto infortunio che di fatto lo ha tenuto sempre fuori. Il costaricano, che prima dell’arrivo di Donnarumma era il titolare indiscusso dei parigini, rompe il silenzio attraverso una diretta sui suoi profili social: “È sicuramente un periodo difficile, non posso lamentarmi perché come calciatori siamo dei privilegiati. Ma a livello atletico è difficile, cerchiamo di fare il meglio possibile, di impegnarci e di lavorare. Non giocare è frustrante per ogni giocatore. Grazie a Dio sto tornando al 100%, fortunatamente sono riuscito a riprendermi bene. Ho messo le cose nelle mani di Dio e sono pronto a lottare per provare a conquistare un posto, come sempre”, ha detto il portiere del PSG, legato ai parigini da un contratto che scadrà al termine della stagione.

Foto: Instagram Keylor Navas