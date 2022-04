Keylor Navas torna titolare e sfida Donnarumma: “C’è rivalità, con Gigio ho un ottimo rapporto. Ma io voglio giocarle tutte”

Dopo alcune settimane in panchina, Keylor Navas torna titolare in Ligue1 con il PSG, dopo le critiche piovute a Donnarumma nel turno di Pasqua, con alcuni errori gravi che si porta dietro dalla famosa gara con il Real Madrid.

Il portiere costaricense, ha parlato a Canal+ della rivalità con il portiere italiano, affermando di non soffrire la pressione per l’ingombrante presenza del giovane portiere.

Queste le sue parole: “Rivalità con Donnarumma? C’è, sicuramente, ma credo sia necessario considerare diversi aspetti. Io ho una ottimo rapporto con Gigio ma voglio giocare sempre e tutte le partite. E questa situazione vissuta sinora non credo sia replicabile. Di certo non per un’altra stagione ancora. A fine anno arriverà il momento di pensare al futuro”.

Foto: Twitter PSG