Keylor Navas spende 200.000 dollari per tornare in Costa Rica

Un altro calciatore del PSG lascia l’Europa in questo momento difficile per tornare nel suo paese d’origine. Infatti, il portiere costaricano del Paris Saint-Germain, Keylor Navas, avrebbe speso circa 200mila dollari per noleggiare un aereo privato e tornare in Costa Rica. Secondo ESPN, l’ex-Real Madrid sarebbe partito venerdì note insieme ai suoi tre figli piccoli e sua moglie da Parigi a San José.

Foto: profilo Twitter ufficiale PSG