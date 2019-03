Keylor Navas: “Con Solari non avrei mai giocato. Futuro? Al Real ho dato tutto, ora…”

“Ero molto commosso quando ho visto il mio nome negli undici.” Apre così l’intervista con ‘El Partidazo’, Keylor Navas. L’estremo difensore del Real Madrid parla del rapporto con Solari: “Avevo la sensazione che qualunque cosa facessi in pratica, non avrei giocato, ma sono sempre stato un professionista, sono stato motivato a fare le cose bene perché sono privilegiato”. Sul ritorno di Zidane: “Ora dobbiamo concentrarci con Zidane, mi godo quello che viene, sono tranquillo perché so che dà opportunità a tutti i giocatori, non solo a me”. Con Courtois davanti nelle gerarchie non era semplice: “Ho compagni che sono venuti da me e non mi hanno lasciato da solo come Ramos, Modric, Marcelo, Kroos, Bale, Isco… in realtà potrei dire tutti i nomi. Mi hanno sempre sostenuto”. Infine sul futuro: “Ho un contratto, il mio sogno è sempre stato il Real Madrid e sono concentrato su ciò che sta arrivando. Ho dato tutto per questo club e continuerò a farò mentre sono qui, ma non voglio passare un altro anno come questo”.

Foto: Marca