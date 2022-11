Navas: “Non gioco al PSG non perché sono scarso, ma perché qualcuno non vuole”

Durante l’intervista concessa a El Pais, il portiere del PSG, Keylor Navas, ha così parlato del motivo per il quale non sta trovando spazio nel club parigino: “Se non gioco al Paris Saint-Germain non è perché sono scarso. Semplicemente, qualcuno non vuole che scenda in campo”.

Foto: Instagram Keylor Navas