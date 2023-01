Keylor Navas in uscita dal PSG: è molto vicino al Nottingham Forest

Il futuro di Keylor Navas sembra essere indirizzato verso la Premier League, il Nottingham Forest avrebbe convinto il portiere costaricense a sposare la causa. Lo afferma L’Équipe in Francia, secondo cui resta da trovare l’accordo economico tra i due club per chiudere l’operazione che porterà l’estremo difensore trentaseienne a lasciare il PSG per unirsi alla squadra inglese. Il classe ’86 è chiuso da Gianluigi Donnarumma, tant’è che l’ex Real Madrid ha disputato appena 180′ di gioco in due presenze con i transalpini. Al Nottingham Forest sarebbe titolare in virtù dell’infortunio rimediato da Dean Henderson.

Foto: Instagram Keylor Navas