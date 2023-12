Keylor Navas è scontento: la scorsa estate si è offerto al Real Madrid

Keylor Navas, portiere della Costa Rica 37enne in forza al PSG, dall’arrivo di Donnarumma non sta praticamente più vedendo il campo. Anche il tecnico spagnolo Luis Enrique gli preferisce il numero 1 Azzurro e, arrivato a scadenza di contratto, starebbe valutando di lasciare la capitale francese. Secondo quanto riportato da Marca, la scorsa estate l’ex Real avrebbe voluto salutare. Dopo l’infortunio di Courtois, Navas si era proposto proprio alla sua ex squadra, anche abbassandosi l’ingaggio, ma il Real ha poi ottenuto il prestito di Kepa Arrizabalaga. Vedremo quali altre strade si apriranno per l’estremo difensore la prossima estate.

Foto: Instagram personale Keylor Navas