Keylor Navas avvisa Donnarumma: “Voglio giocare più partite possibili e continuare a scrivere la storia del club”

Keylor Navas è stato intervistato dai canali ufficiali del PSG per i suoi 35 anni: “Ho esperienza, riesco a mantenere la calma e ho una sola idea in testa: aiutare la squadra. Voglio sempre migliorare, penso a lavorare. Sono convinto che si possa sempre migliorare, lavorare sui dettagli che mi renderanno un portiere migliore. Obiettivi? Vincere. Per me questa è la cosa più importante: vincere, solo vincere. È l’unica cosa che ho in mente. Voglio continuare così. Voglio giocare più partite possibili, aiutare la squadra, vincere titoli e continuare a scrivere la storia del club”.

FOTO: Twitter PSG