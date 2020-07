Kessie: “Via dal Milan? Resto qui fino alla fine del contratto. Voglio portare il Milan in Champions”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franck Kessie, centrocampista del Milan, è tornato a parlare sul momento di forma dei rossoneri che hanno ripresa la volata nel post quarantena. “Durante i due mesi di lockdown abbiamo sempre lavorato facendo tutto quello che diceva il programma, abbiamo seguito bene e si vedono i risultati. Abbiamo vinto contro grandi squadre perché anche noi lo siamo. Noi dobbiamo rimanere in questo momento di forma fino alla fine. Ancora tutto è possibile, ma noi dobbiamo lottare e fare punti. Ibrahimovic? Io mi trovo bene con tutti nello spogliatoio, Ibra è un grande, aiuta sempre la squadra. Addio dell’anno scorso? Forse era così per i giornalisti, per me e per la società no. Nessuno mi ha detto che dovevo andare via, io rimango a Milano fino alla fine del mio contratto. Futuro? Vogliamo riportare il Milan il più in alto possibile e farlo ritornare in Champions”.

Foto: profilo twitter Milan