Kessié: “Un onore essere stato un giocatore del Barcellona”

L’ex Milan Franck Kessie, ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo, in cui ha parlato della sua esperienza al Barcellona. Ora il centrocampista ivoriano milita all’Al-Ahli.

“Per me è stato un onore essere un giocatore del Barcellona perché conosciamo tutti la storia del Barcellona, una grande squadra, di altissimo livello, lì ho vinto due titoli e per me è stato fantastico. Ho firmato per cinque anni, mi sarebbe piaciuto rispettare tutto il contratto, ma il calcio è così. Sono venuto all’Al-Ahli perché mi hanno fatto sentire importante, in un campionato nuovo che vuole crescere. Sono andato al Barça per vincere, ho vinto un campionato, lì sono stato molto bene, con lo staff, con i giocatori, con i tifosi. Sono orgoglioso di aver fatto parte di quella squadra. Il mio desiderio era arrivare lì e vincere”.

Parla poi di Gabri Veiga, classe 2002 ex Celta Vigo e suo compagno di squadra: “Per me Gabri Veiga ha le qualità per giocare lì. È un buon giocatore, con tanta qualità ed è ancora giovane. Se lavora molto bene qui, penso che possa tornare in Europa ed essere al Barça, lo sa già Lega e lì possiamo fare grandi cose”.

Foto: X Barcellona