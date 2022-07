Kessie: “Questo club ha la vittoria nel DNA. Quando arriva la chiamata non puoi dire no”

Franck Kessie, centrocampista del Barcellona, ha parlato ai canali ufficiali del club analizzando le prime settimane di ritiro con i catalani.

Queste le sue parole: “L’accoglienza è stata molto calorosa. Tutto sta andando molto bene, mi hanno accolto tutti bene e sono diventati subito una seconda famiglia . Finora tutto sta andando alla grande, con lo staff, con i compagni. Questo club è fatto per vincere, ha la vittoria nel DNA, quando ti arriva la chiamata non puoi esitare. Dal Barça ci si aspetta sempre il meglio, è il club più bello del mondo. Sono arrivati ​​nuovi giocatori e faremo il massimo”.

Lo stile di gioco: “Lo staff lavora molto bene. Sorpreso? Non direi, tutti conoscono l’idea del Barça, il modo in cui gioca. È una grande squadra, un sogno. Ha un’identità che non cambia, è sempre la stessa: tenere la palla, usare la tecnica. Tutti i giocatori qui sono bravi, molto bravi”.

Foto: twitter Barcellona