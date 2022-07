Kessie: “Quando ti chiama un grande come Xavi non puoi dirgli di no. Felice di essere al Barça”

“È una grande opportunità, il Barça è una grande squadra e sono molto felice di essere qui. Quando ti chiama un grande allenatore come Xavi, che è stato un grande giocatore, quando ti chiama uno come lui vedi che tutti i tuoi sforzi sono valsi la pena. Sono un giocatore che lavora duramente e dà tutto in campo per vincere i titoli. Posizione in campo? Xavi saprà qual è la posizione più adatta a me per aiutare la squadra. Un suo idolo blaugrana: “Il mio idolo è Yaya Toure, ivoriano come me. Ho giocato con lui in Nazionale e voglio avere una carriera come la sua”.

