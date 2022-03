Kessie patteggia 2 mesi: aveva mostrato una patente di un amico ad un controllo

Brutte notizie per Franck Kessie, centrocampista del Milan, coinvolto in una vicenda extra sportiva che lo aveva coinvolto tempo fa. L’ivoriano ha concluso il suo iter giuridico con un patteggiamento, dopo due anni, ovvero da quando mostrò ad un blocco stradale la patente di un suo amico invece della sua, di cui era sprovvisto, mentre era alla guida di un auto. Una leggerezza che avrebbe potuto anche costare cara al centrocampista del Milan, che se l’è cavata con un patteggiamento a due mesi e una non menzione, grazie alla fedina penale da incensurato.