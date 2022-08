Kessie e Lewandowski tesserati dal Barcellona

Kessié e Lewandowski saranno a disposizione del tecnico del Barcellona Xavi per la sfida contro il Rayo Vallecano. Il club blaugrana, dopo aver attivato la quarta leva e incassato in questo modo i 100 milioni aggiuntivi, ha potuto tesserare sei dei sette nuovi acquisti di questa stagione, inclusi Dembelé e Sergi Roberto, che hanno firmato il rinnovo del contratto. Oltre all’ex Milan e l’ex Bayern Monaco, riporta AS, il Barça ha iscritto anche Raphinha e Christensen. Unico assente Jule Koundé, che tuttavia non è al meglio della condizione dopo l’operazione subita e quindi sarebbe comunque rimasto fuori dai convocati del match.

Foto: Twitter Barcellona