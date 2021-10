Kessie e il Milan: caro Atangana, ci lasci almeno la libertà

George Atangana, agente di Kessie, ha rilasciato un’intervista a calciomercato.com e si è si arrampicato sugli specchi. Ci è piaciuto molto, nel senso che ci ha strappato una ventina di sorrisi, questo passaggio: “C’è troppa confusione mediatica in merito al rinnovo di Kessie con il Milan. Non mi sembra di vedere lo stesso approccio verso trattative simili a questa: ci sono calciatori in scadenza al Napoli, al Marsiglia, al Monchengladbach, al Torino e in altri club, ma non se ne sta parlando con la stessa energia”.

Energia? Quale energia? Ecco, quando diciamo che i procuratori talvolta sono un grande problema, questa è la prova provata. Dovremmo chiedere al signor Atangana, che in Italia ha trovato l’America, per quale motivo non se ne dovrebbe parlare. Anzi, se ne parla il giusto esattamente come si parla di Insigne, Bernardeschi, Brozovic e chiunque altro. Anzi, di Kessie è anche giusto che se ne parli di più dopo quella famosa intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport quasi tre mesi fa. E in quell’intervista Kessie aveva confessato che, al ritorno dalle Olimpiadi, avrebbe firmato per il Milan, bypassando qualsiasi tipo di discorso economico. Sono trascorsi quasi tre mesi e Kessie ha fatto di tutto fuorché spiegare i motivi che lo hanno portato a non firmare il contratto in scadenza. Ecco perché merita un’attenzione particolare e di sicuro non abbiamo bisogno di chiedere il permesso a Atangana per parlare tutti i giorni. E anche due volte al giorno.

Foto: Instagram personale Kessie