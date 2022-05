Kessie dà l’addio sui social: “Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia. Non potevo sperare di chiudere in modo migliore”

Franck Kessie, fresco campione d’Italia col Milan, ha dato l’addio social ai rossoneri. In attesa di diventare dal 1 luglio un nuovo centrocampista del Barcellona, l’ivoriano ha scritto su Instagram: “Dopo 5 anni non potevo sperare di chiudere questa grande esperienza in modo migliore! Un’emozione unica: siamo campioni d’Italia! Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia e di aver condiviso questo percorso con dei compagni fantastici! Grazie di tutto! Grazie a tutti! Il vostro “Presidente””.

FOTO: Instagram Kessié