Tutto in 24 ore. Ieri pomeriggio abbiamo anticipato la svolta a sorpresa per Kess de Boer per il centrocampo della Ternana. Sono arrivate conferme totali, al punto che il classe 2000 svincolato è già a Terni, pronto a mettersi a disposizione di Cristiano Lucarelli.

Foto: Instagram Ternana