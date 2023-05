Kerkez: “Mi chiamò Maldini in persona, difficile dire di no al Milan. Esperienza indimenticabile”

Milos Kerkez si sta affermando con la maglia dell’AZ, ma il giovane ungherese è passato brevemente anche dal Milan, che lo ha ceduto un anno e mezzo fa in Olanda. Durante l’intervista concessa a Marca Kerkez è tornato a parlare dell’esperienza in rossonero: “Quando un grande club come il Milan ti cerca, non sono molte le persone che possono dire di no. Ho ricevuto una telefonata direttamente da Paolo Maldini: la decisione è stata molto semplice e l’ho presa insieme a mio padre. Stavo facendo bene, ho avuto tante opportunità di allenarmi con la prima squadra, ed è stata un’esperienza indimenticabile. Ma ho deciso ancora una volta con mio padre che andare all’AZ Alkmaar sarebbe stata l’occasione perfetta per affermarmi nel calcio professionistico. Abbiamo fatto la scelta migliore”.

Foto: Instagram ufficiale Kerkez