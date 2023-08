Kepa Arrizabalaga è stato presentato come nuovo giocatore del Real Madrid. Il portiere basco arriva in prestito per una stagione dal Chelsea senza possibilità di riscatto ma ha dichiarato che il suo desiderio è quello di guadagnarsi la continuità dalla prossima stagione. “Spero che con le mie prestazioni posso restare più di un anno”, ha detto in una conferenza stampa.

Foto: Twitter Real