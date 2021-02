Kepa rinato con Tuchel, ma il numero rimane Mendy

Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea, ha rilasciato un’intervista a El Partidazo de Cope in vista della sfida che attende i Blues in settimana contro l’Atletico Madrid. Queste le affermazioni del nazionale spagnolo che ha giocato sia in Coppa contro il Barnsley che contro il Newcastle lunedì, in campionato: “Chi giocherà è una domanda da rivolgere a Tuchel. Ha giocato quasi sempre Mendy, ma nelle ultime partite mi ha dato fiducia. Lavoriamo entrambi per farci trovare pronti”. Lo stesso Tuchel ha tenuto a precisare in conferenza stampa che rimane Mendy il numero uno: “Edward è il numero uno e merita di essere il numero uno. Non puoi nascondere la tua opinione, le cose devono essere chiare , ha detto Tuchel prima del viaggio ai Santi.Le cose non sono cambiate, servono tre portieri forti e tutti sono pronti. Gli obiettivi da raggiungere sono alti in questo club, abbiamo bisogno che i 22 giocatori siano pronti ora. Se è per cinque minuti, sii pronto per cinque minuti. “

Foto: ESPN UK