Kepa: “Parlerò con Tuchel nei prossimi giorni. Voglio giocare di più”

In un’intervista per Marca, Kepa ha discusso del suo futuro al Chelsea. Di seguito le dichiarazioni del portiere dei Blues: “Sono ambizioso. Desidero riniziare ma soprattutto giocare di più. Negli ultimi due anni, quand ho giocato, ho ottime prestazioni. Parlerò con il mister nei prossimi giorni e vedremo cosa fare. Ipotesi prestito? In questo momento sono un giocatore del Chelsea. Ma il mio obiettivo è giocare”

Foto: ESPN UK