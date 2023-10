Kepa: “Ero a un passo dal Bayern. Poi c’è stato il ko di Courtois ed è arrivata la chiamata del Real”

Kepa Arrizabalaga, portiere del Real Madrid, ha parlato ad AS soffermandosi sulla trattiva che questa sestate lo ha portato ai blancos in prestito dal Chelsea.

Queste le sue parole: “Il prestito al Real Madrid? È successo tutto molto velocemente, abbiamo chiuso tutto in poche ore, con solo due telefonate. Avevo trascorso cinque stagioni in un grande club, il Chelsea, pensavo che un cambiamento potesse farmi bene. È vero che c’era l’opzione Bayern… ma il Real Madrid ha chiamato e non ci ho pensato due volte. Se c’erano altre opportunità prima non importa, ciò che conta è che il Real Madrid sia diventato realtà l’estate scorsa. Cercherò di contribuire a rendere ancora più grande la storia del Real Madrid e godermi al massimo ogni minuto, ogni partita”.

Foto: twitter Real