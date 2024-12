Kepa, dal flop madrileno alla rinascita al Bournemouth

Il Bournemouth di Iraola continua a stupire, e ora sogna l’Europa. E lo fa con un Kepa in stato di grazia. Proprio ieri, contro il Tottenham, ha vissuto uno dei momenti più alti della stagione. Quattro salvataggi decisivi messi in mostra contro gli assalti degli uomini di Postecoglou, non possono lasciare indifferenti. L’unico piccolo errore è arrivato al 59′, quando ha deviato il tiro di Kulusevski, che Son ha concluso in porta, ma il sudcoreano era chiaramente in fuorigioco. Dopo il flop al Chelsea, e l’ennesima occasione mancata nell’esperienza al Real Madrid, Kepa sta finalmente dimostrando le sue qualità. E anche grazie a lui, il Bournemouth è a oggi una chiara pretendente a un posto in Europa.

Foto: Instagram Bournemouth