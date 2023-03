Kepa: “Con Sarri i portieri erano protagonisti del gioco. Poi è cambiato tutto, mi sono ritrovato riserva”

Il portiere del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, ha parlato dal ritiro della Spagna, dove è tornato dopo anni di assenza, dovuti anche al fatto che è stato a lungo riserva di Mendy al Chelsea. Kepa è tornato titolare da questa stagione, in particolare con l’arrivo di Potter.

Queste le sue parole: “Ho passato un momento difficile. Non ero mai stato in panchina e ho dovuto affrontare la situazione in modo diverso. Dalla mattina alla sera. Ovviamente Mendy stava facendo bene, quindi non potevo neanche dire che non meritasse di giocare. Sono rimasto calmo e ho lavorato per ribaltare tutto. Ora sono felice. Ricordo che sono passato dall’essere al centro del gioco alla panchina. Con Sarri il portiere era centrale in una azione, non serviva solo a parare. Il portiere doveva essere protagonista. Sono migliorato sotto vari aspetti con lui e mi fa piacere”.

Foto: Instagram personale