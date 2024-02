Kent e la Lazio: la ricostruzione e la verità delle ultime ore

Proviamo a fare chiarezza: la trattativa per Ryan Kent alla Lazio è saltata per problemi assolutamente economici. Probabilmente perché la vicenda degli arretrati è stata affrontata tardi e non prima, dopo che Lazio e Fenerbahce avevano raggiunto un accordo totale. La ricostruzione di presunti intermediari – interpellati da chi stamattina ignorava la semplice esistenza di una trattativa – è il solito giochino per giustificare. Kent sarebbe venuto con entusiasmo, considera chiuso il suo ciclo al Fenerbahce. Probabilmente la vicenda degli arretrati andava, in generale, affrontata prima e non quando i contratti erano pronti, al punto che erano state programmate le visite. A Istanbul era rimasto il suo agente, la ricostruzione del poi per mettere una pezza è fantasiosa e, quindi, non attendibile.

Foto: Instagram Kent