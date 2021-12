KENO, UNA DOPPIETTA CHE VALE IL BRASILEIRAO

L’Atletico Mineiro è campione di Brasile per la seconda volta nella sua storia. Un titolo che arriva a 50 anni esatti dal primo (1971): decisivo il 3-2 in rimonta di ieri contro il Bahia. Protagonista indiscusso della gara è stato Marcos da Silva França, meglio conosciuto come Keno, autore della doppietta decisiva che ha ribaltato la partita a favore della sua squadra. Classe ‘89 e attaccante di grande esperienza, Keno ha iniziato la sua carriera nel 2009 nelle giovanili dell’America-SE prima di passare nel 2012 al Botafogo BA e successivamente all’Aguia de Marabà. A causa della crisi finanziaria del club è costretto ad abbandonare il progetto e finisce al Paranà. Dal 2014 al 2017 ha varie esperienze con diversi club come Santa Cruz, Atlas e Ponte Preta prima di firmare con il Palmeiras con cui totalizza 68 presenze e 14 gol. Nel giugno del 2018 la società egiziana Pyramids offre a Keno una cifra milionaria per convincerlo a trasferirsi e diventa il trasferimento più costo nella storia del calciomercato in Egitto. L’anno successivo finisce in prestito per una stagione all’Al Jazira, prima del definitivo trasferimento all’Atletico Mineiro con cui si è aggiudicato ieri sera la tanto attesa vittoria del campionato brasiliano dove ha più che contribuito a questo importante successo per il club realizzando due gol decisivi tra il 74’ e il 77’. Molto curioso il fatto che siano stati realizzati proprio contro la squadra della sua città. Ora Belo Horizonte festeggia con due giornate di anticipo: la doppietta di Keno vale il Brasileirao.

FOTO: Instagram Atletico Mineiro