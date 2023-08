Kenedy non ha superato le visite mediche con l’Olympiacos

Robert Kenedy è in Grecia da sabato sera, ma 48 ore dopo l’Olympiacos non ha ancora annunciato il suo trasferimento. Né lo farà, come sottolinea Sport 24. Le ragioni, la sua bassa forma fisica. I medici del gruppo ellenico stimano che sarebbe necessaria una preparazione intensiva di un mese e mezzo. La squadra cercherà un’altra opzione sul mercato.

Foto: Instagram Kenedy