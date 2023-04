KENDRY PAEZ, IL QUINDICENNE CHE FA IMPAZZIRE IL CHELSEA

Dopo il ricco (o folle) mercato di gennaio, il Chelsea continua a far parlare di sé. Dopo l’esonero di Graham Potter, i Blues stanno lavorando sull’allenatore a cui affidare la panchina durante la prossima stagione, mentre affideranno – con ogni probabilità – la panchina a Franck Lampard fino al termine della stagione. Ma il club di Londra studia già anche i prossimi colpi di mercato. E gli occhi dei Blues si sono posati su Kendry Paez, stellina dell’Independiente del Valle che sta facendo impazzire al Sub 17 con la maglia della Nazionale ecuadoriana.

Nato a Guayaquil, Kendry Páez ha solamente 15 anni (ne compirà 16 il prossimo maggio) eppure gioca titolare nella prima serie ecuadoriana, la Primera Categoría Serie A, dove ha stato aggregato alla prima squadra dell’Independiente proprio in questa stagione. Paez ha già messo a referto tre presenze, siglando la sua prima rete nella vittoria per 3-1 contro Muschuc Runa, diventando il più giovane debuttante e il più giovane marcatore nella massima serie ecuadoriana.

Funambolo dell’attacco, capace di dribblare quattro difensori prima di andare alla conclusione vincente con il sinistro. Capacità che ha studiato e imparato fin da bambino guardando le gesta del suo idolo Lionel Messi, oltre che del connazionale Gonzalo Plata.

Le prestazioni di Páez per la squadra giovanile dell’Independiente del Valle, tra cui essere stato nominato il giocatore più eccezionale alla Next Generation Trophy 2022 di Salisburgo hanno attirato le attenzioni di tutti i big club europei, tra cui il Chelsea. I Blues lo avevano prenotato a febbraio, ma ora hanno premuto sull’acceleratore ammirando il giocatore classe 2007 nel Campionato Sudamericano Under 17 in cui ha messo insieme tre assist nei primi due incontri contro Brasile ed Uruguay.

Adesso l’Independiente potrà godersi il suo talento almeno per altri due anni, Paez continuerà a maturare in patria ma nel suo futuro c’è già la Premier League, con Stamford Bridge che già sogna di accoglierlo.

Foto: Instagram Paez