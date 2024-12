Kempf: “Dobbiamo replicare l’approccio delle ultime partite. Qui mi trovo benissimo”

Pochi minuti prima del match tra Como e Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN, il giocatore della squadra lombarda Kempf. Queste le sue dichiarazioni:

Come potete vincere la partita di stasera? “Credo che la chiave sia replicare l’approccio delle ultime partite: aggressività, pressing alto, pressione costante sull’avversario e sfruttamento delle opportunità create. Dobbiamo pressare alti ed essere aggressivi, come il mister ci chiede, per poi concretizzare le occasioni da gol”.

Primo anno in Italia, come ti trovi? Quali differenze hai trovato tra i due campionati? “Mi sto trovando benissimo da quando sono arrivato. Abbiamo una buona squadra e un’ottima atmosfera nello spogliatoio. Ritengo che la Bundesliga sia un campionato più fisico, mentre la Serie A è più tattica e tecnica”.

Foto: Instagram Kempf