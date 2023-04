Kempes: “Per Messi non sarebbe salutare tornare al Barcellona”

Intervenuto ai microfoni di Super Depor Radio, Mario Alberto Kempes, campione del mondo con l’Argentina nel 1978, ha così parlato del possibile ritorno di Lionel Messi al Barcellona: “Non credo sia salutare per lui tornare al Barcellona. Starebbe meglio in Francia, così arriverebbe con calma al prossimo Mondiale. Dovrebbe restare lì. Gli obiettivi del Barcellona sono diversi, sta ancora costruendo dopo la sua partenza e ci sono molti problemi. Essendo egoista e pensando all’Argentina, lo lascerei al PSG per la tranquillità fisica e mentale. È più probabile che sia fresco rimanendo in Francia”.

Foto: Facebook Messi