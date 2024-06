Kellyman si presenta: “Voglio affermarmi e vincere trofei con il Chelsea”

Omari Kellyman è un nuovo giocatore del Chelsea. Dopo l’ufficialità, ha rilasciato le sue prime parole da calciatore dei Blues: “È speciale avere la mia famiglia qui ed è una cosa importante per me poter vedere i loro volti. Le persone non riescono a farlo spesso, quindi è un grande fattore trainante a livello personale.

Il fatto che io voglia semplicemente rendere felice e orgogliosa la mia famiglia è stato probabilmente il mio più grande fattore motivante e mi spinge ad andare avanti ogni giorno. Crescendo, ricordo che mio padre faceva due lavori ed era sempre in movimento. Ovviamente ho visto che se qualcun altro può lavorare così duramente, allora posso farlo io. Questo è qualcosa che mi ha contagiato.

È importante ricordare sempre le proprie radici e da dove vieni. Devi anche ricordare che c’è sempre qualcuno là fuori che sta facendo meglio di te e usarlo come forza trainante”.

Chiusura sui suoi obiettivi: “Voglio avere successo con la maglia del Chelsea; per vincere partite e, si spera, trofei. Col tempo spero di poter diventare una delle facce a lato dello stadio. Voglio diventare un grande giocatore per questo club”.

